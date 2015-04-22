Metropoll Başkanı Özer Sencar'a göre seçimde hangi sonuçlar çıkacak?

2001’de AKP’ye araştırma yapan ANAR şirketinin kurucularından olan ve mevcutta Metropoll Araştırmanın başında olan Prof. Özer Sencar, "AKP’nin son 7 ayda 8 puan kaybettiğini belirtip yüzde 41 bandına gerilediğini, başarısızlığın Ahmet Davutoğlu’na kesileceğini" öne sürdü.

"CHP’nin oyu yüzde 27.7’ye çıktı" diyen Sencar, "CHP oylarındaki bu artışa önseçim ve emekliye 2 maaş ikramiye vaadi etkili oldu" ifadesini kullandı.

MHP'nin oyunun yüzde 17.7’den 17.4’e indiğini söyleyen Sencar, "Dikkate değer bir değişim yok. 17 bandında kaldı" dedi. Barajı aşıp aşmayacağı merak konusu olan HDP'nin ise son araştırmalarında yüzde 10.4’e çıktığını belirtti.

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan (21 Nisan 2015) Sencar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'AKP son 7 ayda 8 puan kaybetti'

Mart ayında yaptığımız iki araştırma var. CHP ve HDP’de bir miktar değişim oldu. İlk araştırmada AKP 41.8 di, CHP 26, MHP 17.7, HDP 9.8’di. Mart sonunda AKP’nin oyu değişmedi 41.7 bulduk. CHP’nin oyu 27.7’ye çıktı. CHP oylarındaki bu artışa önseçim ve emekliye 2 maaş ikramiye vaadi etkili oldu. MHP oyu 17.7’den 17.4’e indi. Dikkate değer bir değişim yok. 17 bandında kaldı. HDP son araştırmamızda 10.4’e çıktı. AKP, Eylül 2014’ten itibaren yaklaşık 8 puan oy kaybetti. Bunun 4-4.5 puanı MHP’ye gitmiş, 2.5 puanı HDP’ye gitmiş görünüyor. Kaybettiği oyların özellikle MHP’ye giden kısmının bir bölümünü geri alınabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama Tayyip beyin de beğenisi ve itibarında bir düşme var. 2011 seçimindeki kadar toplumda itibarı yüksek değil. Yıprandı o da.

'Destek Babacan’a'

Tayyip beyin ekonomiyle ilgili müdahaleleri de giderek yıpratıcı bir faktör oldu. Merkez Bankası ve Ali Babacan’la takışması, onların söylediklerinin aksini söylemesi vs. Kamuoyu ‘Babacan ve MB bu işi iyi biliyor’ diyor. Biz bunu Şubat ayında araştırdık. Yüzde 67 MB’yi haklı görürken, Erdoğan’a destek yüzde 17’de kaldı. Kürtlerin özerk bir sürece doğru gittiği algısı da çıktı ortaya. Bu da AKP seçmeni içindeki ülkücü/milliyetçilerin AKP’yi terk etmeye başlamalarına neden oldu. Diğer önemli bir yıpratıcı faktör Kobani olayları sırasında Tayyip beyin tavrıdır.O günlerde yaşananlar Kürtler arasında itibar kaybına sebep oldu.

‘Bu tablo koalisyon gösteriyor’

Seçim sonucunda AKP’yi 42-43 bandında bekliyorum. 41’in altını hiç görmedik. Anormal, beklenmedik olaylar çıkmazsa 42-43 bandında çıkabilir AKP. Koalisyon gözüküyor. Önümüzdeki süreçte koalisyonun ne kadar kötü olduğunu anlatacak. Bir miktar etkili olabilir. İnsanların hafızasında koalisyonla ilgili olumlu bir şey yok. Yalnız AKP’yi terk eden yüzde 7-8’lik kitle ‘ne olursa olsun diye terk ediyorum’ diyor. Koalisyon korkusu bu kitlede fazla etkili olmayabilir.

‘HDP bıçak sırtında’

Çözüm süreci sonucunda bir federal yapıya doğru gidilecek deyip, buna karşı çıkanlar MHP’ye gidiyor. Daha önce AKP’ye oy veren yüzde 2.5’luk Kürt kesim ise HDP’ye geçiyor. Bu Kürt seçmen kitlesi daha dindar, muhafazakar. PKK’ya karşı olan, Öcalan’la gönül ilişkisi olmayan ve 3 seçimdir AKP’ye oy veren bir kitle. Bu Kürtler, HDP’nin baraj altında kalması halinde Kürt kimliğiyle rahatsız olacaklar. Büyük bölümü Batı’da oturan Kürtler. Baraj aşılamazsa PKK, Kandil, KCK’nın barışı bozacağını, şehirleri yaşanmaz hale getireceğini düşünüyorlar Yüzde 10 civarı bıçak sırtıdır. HDP, Kürt dışı seçmenden destek bulamaz ve yurtdışından yeterli destek göremezse baraj altında kalabilir. Unutulmasın 2002 yılında DYP 9.8’le baraj altında kaldı.

‘Erdoğan’a kök söktüren tek lider’

Demirtaş, Erdoğan’dan sonra Türk siyasetinde en başarılı ve en genç liderdir. Tayyip Erdoğan’a karşı çıkmış en etkin liderdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9.8 oy alması, şimdi HDP oyunun artmasında bir numaralı faktördür. Demirtaş, yerine başkası olsa bu rakamları göremez ve bugün barajı dahi konuşmazdık. Sadece Kürtlere değil, diğer kişilere de sempatik gelen, zeki, polemik gücü yüksek, cesur bir adamdır Demirtaş. Toplumda karşılığı olan bir lider. Demirtaş’ın aile resmini hangi aile ‘bu benden değildir’ diyebilir.

‘CHP psikolojik üstünlüğü ele geçirdi’

Ecevit’ten bu yana ilk defa CHP, ‘biz parti olarak varız’ mesajını verdi kamuoyuna. Bu kadar iddialı bir olay. İktidarı hiç dikkate almadı, eleştirmedi. ‘Ben ne yapacağımı’ düşündü, söyledi. Dertli olan insanlara hitap etti. İlk defa halk yerine millet dediler. Bu CHP’nin bugüne kadar ki ideolojik söyleminden, ortaya-merkeze doğru kayış ifadesidir. İşçilere, emeklilere, banka borçlularına direk mesajlar verdi. Bu mesajların alıcısı hazır bekliyordu. İki maaş emekliye ikramiye 1.5 puan getirdi. Mart ayında biz bunu gördük. 1500 TL asgari ücret, asgari ücretten vergi alınmaması, bankalara değişik şekilde borçlu olan insanların faiz borçlarının yüzde 80’nin silinmesi halk nezdinde karşılığı olan argümanlardır. CHP tarihinde ilk kez iktidar tarafından takip edilen parti haline geldi. Vatandaş neyin yapılacağını dinlemek ister.

‘Milliyetçi oylar MHP’ye aktı’

AKP’den 4-5 puan oy geldi. Son dönemdeki Dolmabahçe bildirisi 1.5-2 puana mal oldu iktidara. MHP’ye giden oyların bir özelliği var. MHP’nin, Devlet Bahçeli’nin cazibesi ile gitmedi bu oylar. Onlar AKP’yi terk ettiler. Milliyetçi/ülkücü oylar MHP’ye otomatik olarak aktılar. Sorun gelen oylarda değil. MHP bu akışı gördü mü? MHP’nin o oyları tutma arzusu, enerjisi, gayreti var mı?. AKP bunların bir kısmını geri almaya çalışacaktır.

‘Başarısızlık faturayı Davutoğlu’na kesecek’

AKP’de hala fenomen olan Tayyip Erdoğan’dır. Davutoğlu’nun Erdoğan’ı aşabilecek, denk düşecek bir siyasal birikimi, özellikleri yok. Ben Davutoğlu’nun AKP’ye oy kaybettireceğini veya kazandıracağını da düşünmüyorum. AKP’nin oyunu artıran da düşüren de Erdoğan’dır. AKP başarısız olursa sebebi Erdoğan’dır. Erdoğan da diyecektir ki ‘genel başkan, Başbakan sensin, oyu düşürdün’ deyip faturayı Davutoğlu’na kesecektir. Çünkü faturayı kesme yetkisi ve gücü Tayyip beydedir.“