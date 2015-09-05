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Politika

Metropoll Başkanı Özer Sencar: 1 Kasım'da da koalisyon gözüküyor, ülke 1 seçime daha gidecek

'AKP'nin oyları milim oynamıyor'

05 Eylül 2015 12:06

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, "1 Kasım'da yine benzer bir koalisyon tablosunun ortaya çıkacağını, hükümetin kurulamayacağı için ülkenin yeni bir seçime daha gideceğini" öne sürdü.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'a konuşan 5 Eylül 2015) Sencar, AKP'nin oyları milim oynamıyor. Çatışma süreci AKP ve MHP'ye puan getirmedi, HDP'ye oy kazandırdı" dedi. Sencar, Haziran ayı ve Ağustos ayında yaptıkları her iki araştırmada da AKP'nin oy oranının yüzde 41.7 bandında çıktığını ifade etti. Sencar, CHP'nin oy oranı için ise yüzde 25.5 olduğunu söyledi.

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