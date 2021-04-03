Metropoll Araştırma: Semenin neredeyse yarısı markette-pazarda gıda enflasyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söylüyor

Türkiye’nin Nabzı Mart ayı araştırması;Türkiye genelince NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 22-25 Mart 2021 tarihleri arasında toplam 1637 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,42 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.