Metropoll Araştırma'nın kurucusu Sencar'dan seçim kanunu yorumu: Bir taşla üç kuş

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim kanunu teklifine ilişkin olarak, "Bir taşla üç kuş... Ama muhalefet bu oyunu bozma şansına sahip" yorumunu yaptı.

Metropoll'ün kurucusu Sencar, AKP ve MHP'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifini yorumladı.

Sencar'ın paylaşımı şöyle:

"Seçim yasısı Millet İttifakı'ndaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları 5-6 puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin CB adayının belirlenmesini etkiler.

Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifak’ı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz."

Sencar, "Zayıflayan iktidarın seçim öncesi kanun değiştirme geleneği var. Bilinen bir durumdur bu. Muhalefet başarılı bir şekilde bu oyunu bozma şansına sahiptir. Liderlerin akil ve özverili olması yeterlidir. Unutmayalım seçimin kaderini bütün bunlara rağmen CB adayları belirleyecek" ifadesini kullandı.

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