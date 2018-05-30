Metropoll anketine göre Erdoğan, MHP seçmenin yüzde kaçının onayını alabildi?

Metropoll Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak son anket sonucunu açıkladı. "Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18" başlığıyla yayınlanan ankete göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'görev onay' oranı 3.4 düştü. Yapılan ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin sadece yüzde 30'undan onay alabildiği ortaya çıktı.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin yapılan son seçim anketi sonucu açıklandı. Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18" başlığıyla yayınladığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerek 46.3’e gerilerken ,onaylamayanların onayı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8’e çıktı.

MHP seçmeninden Erdoğan'a destek az

Erdoğan AK Parti seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’unun onayını alabildi.

Erdoğan’ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6’ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

Kılıçdaroğlu yükselişe geçti

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Diğer partilerden de onay alıyor

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.