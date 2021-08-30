Metropoll anketi: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini olumsuz karşılayanların oranı yüzde 65

Metropoll araştırma şirketi, Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 anketinin sonuçlarını paylaşmaya başladı. Afganistan'daki durumun da sorulduğu ankette, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini olumsuz karşılayanların oranı yüzde 65 oldu.

Şirketin sosyal medya hesabından aktarılan ankette, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi, ankete katılanlara soruldu.

24 Haziran 2018'deki seçimde oy kullananların partilerine göre yapılan dağılımda katılımcılar, yüzde 65,8 oranla "Taliban rejiminin Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini" olumsuz karşıladı.

Siyasi parti dağılımına göre AKP'lilerin yüzde 14,4'ü ilgili soruya olumlu yanıt verirken, 54,9'u olumsuz, 30,7'si ise fikrim yok / cevabım yok yanıtını verdi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini olumlu karşılayanların en yüksek olduğu oranı ise Saadet Partisi seçmeni oluşturdu.

Taliban 'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi, Kabil'den şimdiye kadar 116 bin 700 ABD ve Afgan vatandaşı tahliye etti.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.