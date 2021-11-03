Metropoll anketi: Seçmenlerin 84,5’i hayat pahalılığının artmaya devam edeceğini düşünüyor

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada, seçmenlerin yüzde 84,5’i hayat pahalılığının devam edeceğini düşünüyor. Pahalılığın aynı seviyede kalacağını düşününelerin oranı yüzde 6.5, düşeceğini söyleyenlerin ise oranı yüzde 6 oldu.

Hayat pahalılığının artacağını söyleyen AKP’li seçmen oranı yüzde 65,2 oldu. Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’de ise bu oran yüzde 64.9 oldu. Pahalılığın devam edeceğini söyleyenlerin oranı CHP’de yüzde 95.7, İyi Parti’de yüzde 95, HDP’de yüzde 97.4 oldu. Pahalılığının düşeceğini söyleyen AKP’li oranı yüzde 14,5 oldu. Bu oran MHP’de ise yüzde 15,5 olarak belirlendi.