Metropoll anketi: Kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimi nasıl?

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, toplam oyların yüzde 25'ini oluşturan kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenin yüzde 22'si, bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı takdirde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimini analiz eden araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Milletvekili seçimleri konusunda kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmene "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi osla oyunucu Erdoğan'a mı verisiniz, yoksa başka birine mi verirsiniz?" diye soruldu.

Bu kesimin yüzde 22,1'i oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken, yüzde 36'4'ü ise Erdoğan dışında birisi için oy kullanmayı düşüneceğini söyledi. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirtenlerin oranı ise yüzde 27,3 oldu.

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