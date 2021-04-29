Metropoll anketi: Halkın yüzde 79,1'i, pandemi döneminde düzenlenen kongreleri yanlış buluyor

Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketine katılanlara, "Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 79,1'i, kongreleri doğru bulmadığını ifade etti.

MetroPOLL Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketinden bazı soruları ve yanıtlarını paylaştı. Sencar'ın paylaştığı verilere göre halkın büyük bölümü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında düzenlenen parti kongrelerini doğru bulmuyor.

Özer Sencar anketi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Halk işsizlik ve geçim darlığından bunalırken birden çok maaş alanlar ne düşünüyorlar acaba?" diye sordu.

Metropoll'ün diğer sorusu da "Bürokratların/danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz?" oldu. Ankete katılanların yüzde 15'i, bu kişilerin birden fazla maaş almasında bir sakınca görmedi.

Ankette bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş alıyor olmasını yanlış bulanların oranı ise yüzde 71 oldu. Yüzde 14,5'lik bir kesim ise soru hakkında fikrim yok / cevap yok yanıtı verdi.