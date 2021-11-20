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Ekonomi

Metropoll anketi: Halkın, muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine dair güveni gittikçe azalıyor

Seçmenin yüzde 55'i muhalefetin ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünüyor

20 Kasım 2021 11:15

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yarısından fazlası, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ekonomik sorunları çözeceğine inanmıyor. 

Metropoll Araştırma, ekim ayı anketinde, seçmene "Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi" sorusunu yöneltti. 

Gelen yanıtlara göre, muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların yüzde 37, çözemeyeceğini düşünenlerin ise yüzde 55 seviyesinde olduğu görüldü. 

Ekim ayı anketi, Şubat ve Eylül ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında ise, seçmenin muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine yönelik güveninin azalmış olduğu görüldü.

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