Metropoll anketi: Halk en az politikacılara ve medyaya güveniyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; halk en çok orduya, güvenirken, en az medyaya ve politikacılara güveniyor.

Metropoll’ün “Aralık 2021 Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında halkın kurumlara güveni ele alındı. Kurumların sıralandığı ankette, katılımcının 0-10 arasında puan vermesi istedindi.

Buna göre ortalama 6,7 puan ile halkın en çok orduya güvendiği görüldü. Orduyu 6,4 ile polis teşkilatı, 5,0 ile TBMM ve kamuoyu araştırma şirketleri, 4,9 ile de Cumhurbaşkanılığı takip etti.

Halkın en az politikacılara ve medyaya güvendiği görüldü.