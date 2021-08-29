Metropoll anketi: Erdoğan’a görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 51’e yükseldi

Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan Türkiye’nin Nabzı Ağustos ayı araştırmasınaa göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı ağustos ayında bir önceki aya oranla yüzde 10.1 oranında düştü.

Erdoğan’ın Temmuz ayında yüzde 48,1 olan görev oranı yüzde 38’e geriledi. Erdoğan’a onay vermeyenlerin oranı ise bir önceki aya göre yüzde 47,5’dan yüzde 51,5’e yükseldi. Erdoğan’a önceki ay görev onayı veren MHP’li seçmen oranı yüzde 76,8 iken bu ay ise yüzde 54,5 oldu.