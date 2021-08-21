Metropoll anketi: Afgan sığınmacılara sınır kapıları açılırsa, seçmenin yüzde 54'ünün AKP'ye bakışı olumsuz etkilenecek

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, AKP hükümetinin Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açması durumunda, seçmenin yüzde 54'ünün AKP'ye bakışı "olumsuz" olarak etkilenecek.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Afganistan'dan gelen sığınmacılarla ilgili olarak AKP sınır kapılarını açması durumunda seçmenin bakış açısını ele aldı. Ankete katılanlara, "AKP hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açar ise, bu sizin AKP'ye bakışınızı nasıl etkiler" diye soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 54,4'ü "olumsuz etkiler" derken, yüzde 18,8'i "olumlu etkiler" dedi. Bakış açısının değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 19,3 olurken, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı yüzde 7,5 oldu.