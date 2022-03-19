Metropoll anketi: 12 puanlık AKP ve MHP seçmeni kararsız

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, toplam oyların yüzde 25'ini oluşturan kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenin neredeyse yarısı, en son seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verdi.

Metropoll Araştırma, karasız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmeni analiz ettiği anketinin sonuçlarını paylaştı.

Şubat 2022 araştırmasına göre, bu kesimin 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerdeki oy tercihlerine bakıldığında; yüzde 35'inin AKP, yüzde 11'inin CHP, yüzde 12'sinin MHP, yüzde 2'sinin HDP ve yüzde 3'ünün iyi Parti seçmeni olduğu görüldü.