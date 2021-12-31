Metropoll: AKP’nin oy oranı "dindar seçmen" bazında 2021’in başından bu yana yüzde 10,1 düştü

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucu ve Yöneticisi Özer Sencar, “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında kendilerini “dindar” olarak tanımlayan tüm seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranlarını paylaştı.

Ankete göre, dindar seçmenin AKP’ye oy oranı 2021’in başından bu yana yüzde 10,1 düştü. Söz konusu araştırmaya göre, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin dindar seçmenler aldığı oy oranında ocak ayından bu yana düşüş gözlemlendi; HDP ve DEVA Partisi’nin ise oy oranları yükseldi.

Özer Sancar’ın paylaştığı anket sonucu şöyle: