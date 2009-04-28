Metronun yükü Ulaştırma'ya

Belediyelerin bir türlü bitiremediği metro ve raylı sistem projeleri, tüm borcuyla birlikte Ulaştırma Bakanlığı’na devrediliyor



Büyükşehir belediyelerinin çok yüksek maliyetlerle girdikleri ancak yeterli finansman sağlayamadıkları için bir türlü bitiremedikleri metro ve raylı sistem projeleri Ulaştırma Bakanlığı’na devrediliyor. Meclis’e sevk edilen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’na konulan bir hükümle, Ulaştırma Bakanlığı, milyar dolarları bulan metro projelerini devralmaya ve tamamlamaya yetkili ve sorumlu kılındı. Ulaştırma Bakanlığı’na verilen bu yeni görev ve sorumluluk 2023 yılına kadar sürecek.



Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, uzun zamandır, yıllar önce başladıkları ve yarım bıraktıkları metro projelerini devletin yapması için yoğun kulis faaliyeti yürütüyordu. Sözkonusu faaliyet, Meclis’e sevk edilen 22 Nisan 2009 tarihli ‘Torba Kanun’la karşılığını bulmuş oldu. Kanun’un 27. maddesiyle getirilen düzenlemede, “Ulaştırma Bakanlığı, şehiriçi raylı ulaşım sistemlerini ve metroları 2013’e kadar yapabilir, yaptırabilir ve bunların yapımı devam etmekte olanlarını mevcut sözleşmeleriyle devralabilir” denildi.



Ankara’da artık yılan hikayesine dönen metro çalışması, yasanın yürürlüğe girmesiyle Ulaştırma Bakanlığı’ndan sorulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara’nın 3 bölgesinde iddialı biçimde başlattığı ve 300 milyon dolardan fazla para harcadığı metro inşaatlarını, elektronik ve mekanik aksam için gerekli olan yaklaşık 1.5 milyar doları bulamadığı için adeta çürümeye terk etmişti.



İstanbul'da yük 25 milyar dolar



İstanbul’da projelendiren metronun maliyetinin ise 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2006 yılından bu yana metro ve raylı sistem projelerini devlete bırakmak istediğini söyledi.

Topbaş, “Doğrusu devletin bunu alıp yapmasıdır. Bizim bunu kendi kaynaklarımızla yapma imkânımız yok. Ulaştırma Bakanlığı’mıza ’Metroları size verelim. İstanbul’un metrosunu siz çözün’ diyorum” dedi.

Topbaş ayrıca, Silivri’den Tuzla’ya, Sarıyer’den Beykoz’a kadar toplam 500 kilometrelik metro hattı projelendirdiklerini anlatarak, bu raylı sistemlerin toplam maliyetinin 25 milyar doları bulduğunu söylemişti.



Adana da bakanlığa



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ı zor durumda bırakan Adana metrosu da, yasanın yürürlüğe girmesiyle Ulaştırma Bakanlığı’nın konusu olacak.



Seçimlerden bir süre önce Sayıştay tarafından hazırlanan dosyada Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına 12 yıl önce, projesine 10 yıl önce başlanan ve firmalara bugüne kadar 533 milyon dolarlık kaynak aktarılan Adana Hafif Raylı Taşıma Sistemi inşaatında 9 milyon TL’lik fazladan ödeme tespit etmişti.