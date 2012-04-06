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Dünya

Metroda tacize karşı kampanya

ABD’nin Washington eyaletinde toplu taşıma araçlarında yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için yeni bir kampanya başlatıldı

06 Nisan 2012 12:55

ABD’de özellikle metro ve otobüslerde sıklıkla yaşanan taciz olaylarına karşı yeni bir kampanya başlatıldı. Artık kadınlar kendilerini rahatsız edenleri özel telefon hatlarını arayarak şikayet edebilecek.
 
“Rub against me and I’ll expose you” (Bana sürtünürsen seni ifşa ederim) adlı kampanya çerçevesinde kadınlar kendilerini taciz eden kişileri özel güvenlik telefonları aracılığıyla şikayet edebilecek.

Şikayetler için görevlendirilen güvenlik görevlileri olaya müdahale edebilecek ve gerekirse hakkında şikayet olan yolcuların biletlerini iptal edebilecek.

Yetkililer kalabalık metro ve otobüs duraklarına asıl binlerce afişin son dönemde sıklıkla yaşanan taciz olaylarına karşı alınan önemli bir önlem olduğu görüşünde.

 

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