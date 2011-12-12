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Dünya

Metroda son kez şerefe

Münih metrosunda başlayacak içki yasağına bir gün kala 2 bin kişi yer altında parti yaptı.

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Münih metrosunda başlayacak içki yasağına bir gün kala 2 bin kişi yer altında parti yaptı.
 

Almanya’nın Münih kentinde dün başlayan tramvaylarda içki yasağı, önceki akşam yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı içkili tramvay partisiyle karşılandı.


Euronews'in haberine göre, Facebook üzerinden örgütlenen yaklaşık iki bin kişi, Münih’teki tramvaylara ellerinde içki şişeleriyle binerek son kez parti yaptı.


Münih polisi yaptığı açıklamada, parti yüzünden 22 tramvayda büyük hasar meydana geldiğini ve tramvay seferlerinin aksadığını açıkladı.


Münih Tramvay İşletmesinden Bernhard Weisser, yasağın, yolcuların güvenliğini sağlamak için getirildiğini ifade ederek, alkollü kişilerin tramvayda


yolculuk edebileceğini, ancak burada içki içilmesinin kesinlikle yasak olduğunu söyledi.


Münih’teki metrolarda da 2009 yılında içki içilmesi yasaklanmıştı.



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