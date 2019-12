Metroda 'pantolonsuz' eylem

ABD’nin New York kentinde her gün 4 milyon insanın yolculuk ettiği metro hatları, bir kez daha ‘yarı çıplak’ eyleme sahne oldu.



ABD'de ilginç eylemlere imza atan ‘İmprove Everywhere’nin düzenlediği ‘Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun bu yıl 8'incisine kadın- erkek yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Foley Meydanı’nda toplanan gönüllüler, gruplar halinde 5 ayrı metro hattına bindikten sonra yolcuların şaşkın bakışları altında pantolonlarını çıkarıp çantalarına yerleştirdi.



Yarı çıplak eylemciler, olağandışı hiçbir şey yokmuş gibi davranırken, eylemden haberi olmayan yolcular ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yolcular, metro istasyonları ve vagonlarda gazete ve kitap okuyan yarı çıplak eylemcileri yan gözlerle süzmekten kendilerini alamadı.



New York’u neredeyse bir baştan ötekine metroyla dolaşan baldırı çıplak eylemciler, bazı istasyonlarda mola verdi. Buralarda bir süre bekleyen eylemciler, yeniden metroya binip, yolculuğa devam etti. Eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, ‘Pantolonumu giymeyi unuttum’, ‘Evden aceleyle çıktım, pantolon giymeye zaman kalmadı’, ‘Pantolonumun etiketi rahatsız ediyordu ondan çıkardım’, ‘Küresel ısınmayı protesto ediyorum’, ‘pantolonum ıslandı, çok üşüdüm, çıkardım’ gibi ilginç ve esprili yanıtlar verdi.



New York metrosunda 2 saati aşkın süre iç çamaşırı ile yolculuk eden pantolonsuz eylemcilerin gösterisi Union Square’de sona erdi. Metrodan çıktıktan sonra yağan kara ve soğuğa aldırmadan şehrin göbeğinde iç çamaşırları ile dolaşmayı sürdüren eylemciler, daha sonra sözleştikleri barlarda buluşarak eylemlerine devam etti. Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Önceki yılki eylemde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları tutuklamıştı. Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı.



‘Improv Everywhere’ adlı grubun kurucusu olan Charlie Todd, “Metro yolculuğu oldukça sıkıcı olabiliyor. Amacımız insanları güldürmek ve metro yolcuların ilginç bir New York macerası yaşamalarını sağlamak. Hem eğleniyoruz, hem de eğlendiriyoruz. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Pantolon giymemek yasalara aykırı değil ve bu hakkımızı kullanıyoruz” diye konuştu.