Metroda bomba şakası yapan liseliler için 4'er yıl hapis istemi

Kadıköy-Kartal Metrosu'nda ellerindeki çantayı yere atıp "bomba" diye bağırdıkları iddia edilen 3 lise öğrencisi hakkında 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy-Kartal Metrosu'nda ellerindeki çantayı yere atıp "bomba" diye bağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 lise öğrencisi hakkında 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Mart'ta Kadıköy-Kartal Metrosu'nda ellerindeki çantayı yere atıp "bomba" diye bağırdıkları iddia edilen 3 lise öğrencisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyan 3 öğrencinin, olay tarihinde Kadıköy merkezden Kartal istikametine giden 8 nolu metro trenine bindikleri anlatıldı.

Öğrencilerden M.O.Ö'nün yanında taşıdığı çantada okula ait 3 adet basketbol topunun olduğu belirtilen iddianamede, metronun Ünalan istasyonuna gelmeden çocukların aralarında plan yaptıkları kaydedildi.

İddianamede, plan gereği metronun Ünalan durağında durduğu sırada öğrencilerden M.O.Ö'nün metrodan inerek vagon kapısı kapanmadan önce elindeki çantayı "Allahu ekber" diyerek vagon içerisine fırlattığı ve metroya binmeden peronda yoluna devam ettiği kaydedildi.

Olay sırasında metroda bulunan yolcular arasında büyük panik yaşandığı aktarılan iddianamede, yolcuların park halindeki ön vagonlara doğru kaçmaya başladıkları, bu sırada metronun hareket ederek Göztepe İstasyonu'nda durduğu aktarıldı.

İddianamede, metro içinde bulunan sivil polislerin içeriye atılan çanta ile diğer öğrenciler Y.K. ve A.Y'yi güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtilerek, yaşanan olay neticesinde seferdeki 15 araçta toplam 51 dakika, olayın gerçekleştiği trende ise 6 dakikalık gecikme yaşandığı vurgulandı.

Kadıköy-Kartal Metro hattı Göztepe İstasyon Amiri H.G. ile İstanbul Ulaşım AŞ'nin öğrencilerden şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, M.O.Ö, Y.K. ve A.Y'nin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 2'şer yıldan 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Çocuk Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli öğrencilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kadıköy-Kartal Metrosu'nda ellerindeki çantayı yere atıp "bomba" diye bağırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler adliye çıkışında gazetecilerin "Neden böyle bir şaka yaptınız " sorusuna, "Arkadaşlarla şaka yaptık. Olumsuz sonuçlandı" yanıtını vermişti.