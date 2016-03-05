Metroda bomba şakası yapan gençler serbest bırakıldı

Kadıköy-Kartal metro hattında "bomba şakası" yaparak paniğe neden olan 18 yaşından küçük lise öğrencisi 3 genç, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Gençlerin ifadesine göre vagona çanta ilk atıldığında kimse bir tepki vermedi. Fakat civardaki bir yolcu ‘bomba’ diye bağırınca yolcular panik olup dışarı çıktılar.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 18 yaşından 3 genç, nöbetçi Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Haklarında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatılan 17 yaşında Y.K., A.Y. ve M.O.Ö. savcılıkta olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Liselerinin bulunduğu Kadıköy'den 16.00 sıralarında metroya bindiklerini söylediği öğrenen öğrencilerden Y.K, "Yanımızda sırt çantasının içinde 3 adet basketbol topu vardı. Çantayı M.O.Ö. taşıyordu. Kendisi Ünalan durağında inecekti. İnmeden kısa bir süre önce aramızda bir şaka yapmaya karar verdik ve planımızı uyguladık" dediği öğrenildi.

Çantayı içeri fırlatarak ‘Allahu Ekber’ dedi

Metronun Ünalan durağına geldiğinde M.O.Ö. isimli arkadaşının metrodan indiğini belirttiği kaydedilen Y.K.'nın "İndiğinde henüz vagonun kapısı kapanmadan bahsettiğim çantayı dışarıdan içeri fırlatarak 'Alluekber' dedi ve kimse ciddiye almadı. Zaten yolculuk esnasında aramızda gülüşerek şakalaştığımız için vagondaki insanlar da şaka yaptığımızı anlamışlardır" şeklinde konuştuğu belirtildi.

“Amacımız endişe yaratmak değildi’’

Sonrasında aynı vagonda ama kendilerine uzak bulunan bir kadının bağırdığını söylediği öğrenilen Y.K.'nın, "Ne hikmetse daha uzakta bir kadın 'Bomba' diye bağırınca bu sefer daha uzaktaki yolcular galeyana gelip paniklediler. Bize yakın oturan pek çok kişi yerinden bile kalkmadı. Amacımız kesinlikle halk arasında korku, kaygı, endişe yaratmak değildi. Sadece kendi aramızda şakalaşıyorduk. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştuğu kaydedildi. Diğer 2 kişinin de aynı yönde ifade verdiği öğrenilirken 3 genç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.