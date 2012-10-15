Taksim metrosunda bir kadın raylara düştü, seferler iptal edildi!

Taksim Metrosu’nda raylara düşen genç bir kadın trenin altında kaldı. Seferler bir süre ipral edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Taksim -Levent arasındaki tren sferleri de durduruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kadının cesedine ulaşıldığı bildirildi. Cesedin trenin altından çıkarılmasına çalışılıyor. Öte yandan görgü tanıkları kadının kendisini raylara atarak intihar ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruştuma başlattı.

İşte o twit:

İstanbul Büyükşehir ?@istanbulbld DUYURU - Taksim Metro İstasyonu'nda meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler saat 17:35'den itibaren gecikmeli olarak yapılmaktadır.