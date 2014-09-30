Metroda beline demir saplanan Fatih Çoban,'Şikayetçi olcağım'dedi

Seyrantepe'de metroyla seyahat ederken camdan içeriye giren demir bir çubuğun beline saplanması sonucu yaralanan Fatih Çoban kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.Çoban,"Ben mağdur oldum şikayetçi olacağım" dedi.

Çoban şöyle konuştu:

“Sabah saat 08.45 sıralarında metroya bindim. Metro 100-200 metre hareket ettikten sonra takur tukur sesler gelmeye başladı. O anda metronun elektrikleri kesildi. Camdan bir demir profilin içeri girdiğini gördüm. Kendimi kaçırmaya çalıştığım sırada arkamdan bir demir profil daha içeri girdi. Benim arkamdan girip çıkınca ben yere devrildim. Orda kanlar içinde yerde yattım.O sırada içeride sirenler çalıyordu. Makinist hemen koşup yanıma geldi, karşımda bir kadın ile çocuğu vardı. Kadın çığlık atıyordu metronun içinde ortalama 40-50 kişi vardı ama onlar başka vagondaydı. Vagondan gelen çığlık seslerini de duydum, metronun içinde tadilat olduğunu ve çok kötü bir yerde kaldığımızı öğrendim yaklaşık 20-25 dakika itfaiye ve ambulansın gelmesini beklediğim.Lütfen bana yardım edin. Dayanamıyorum diye bağırmaya başladım. O arada makinist arkadaş telsizle anons yaptı diğer birimlerin hepsini çağırdı sağlık ekipleri içeri girmeye çalıştı"dedi.

'Vagon raydan çıkmadı'

Çoban, “Tünelin içinde profiller duruyormuş. İskelede bulunan demirlerin ray hattına düştüğü ve metronun ezmesi sonucu metronun kenarında olduğu ve çarptığı için oradaki demirlerden birisi camdan içeri girdi. Vagon raydan çıkmadı, sallanmaya başladı sağa sola çarptık, böyle şeyler duydum. Camların patladığını duydum kendimi yere attım. İki tane demir çubuğu gördüm birisi yandan geldi, birisi benim oturduğum yeri deldi. Eğer ben orada otursaydım, büyük bir ihtimalle ölecektim. Çünkü benim oturduğum yere geldi. Ben demiri görünce kaçtım" şeklinde konuştu.

'Bundan sonra metroya binmem'



Doğan Haber Ajansına konuşan Çoban,şöyle devam etti: “Bundan sonra inanın bir daha metroya binmem bu korkuyu yaşadığım için şikayetçiyim. Çünkü yarın bir gün metronun kalabalık olduğu saatte bu olay yaşansaydı çok rahat birkaç kişi ölürdü. Ben hergün sürekli bu metroyu kullanıyorum. Gayrettepe'de çalıştığım için metro daha avantajlı geliyor işe gidip gelmemde trafik çok yoğun olduğundan mecburen metroyu kullanıyorum. Ben mağdur olduğum için şikayetçi olacağım. Kim kusurlu kim hatalı ortaya çıksın istiyorum. Bazı gazetelerde çıkan haberlerde, 'şikayetçi değil' diye yazıyor. Böyle bir şey yok. Çünkü ben işe gidip gelen bir insanım. Mağdurum “ diye konuştu.



Fatih Çoban'nın babası Şeref Çoban ise dün hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada bir amme hizmeti yapılıyor. Millet mağdur olmasın diye açmışlar yol bitmeden açmışlar inşaatı bitmeden açıyorlar. Bu Allah'ın yazısı. Ne yazılmışsa o gelir başa. Akacak kan damarda durmaz. İhmal varsa herkes cezasını çeker" demişti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğluyla ilgilendiğini de söyleyen Çoban,“ Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgilenmiş telefon etmiş.Doktorlar, profesörler dahi ameliyatta. Belediye ilgilendi." İfadelerini kullanmış, gazetecilerin “Dava açacak mısınız?" sorusuna ise “Şu an öyle bir düşüncemiz yok." Şeklinde cevap vermişti.