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Yaşam

Metrobüsü pahalıya getirmeyin!

Metrobüs duraklarındaki geri ödeme cihazlarının azlığı vatandaşların büyük tepkisine neden oldu

19 Eylül 2012 18:37

Metrobüste daha önce sadece 3 durak için uygulanan indirim, yeni tarifede daha sonraki duraklar için de kademeli olarak belirlendi. Ancak vatandaşların bu konuda yeterli bilgi sahibi olmaması indirimden faydalanamamalarına yol açıyor.

Yolcular, zamdan önce 3 durağa tam bilet için 1 lira 45 kuruş, yolculuğun geri kalanı için ise 2 lira 10 kuruş ödüyordu. Ancak metrobüs ücreti, yeni uygulama ile  1-3, 4-9, 10-15, 15-21, 22-27, 28-33, 34-39 ve 40 üstü olmak üzere durak sayısına göre yeniden kademelendirildi. 
 
Lojiport internet sitesinin haberine göre önceki uygulamada 3 duraktan sonrası için 2 lira 10 kuruş ödemeyi alışkanlık haline getiren vatandaş yeni uygulama ile 3 durak sonrasında 2 lira 95 kuruş ödemeye devam ediyor. Çünkü indirimin, yalnızca 3 durağa kadar sınırlı olduğunu sanıyor.
 
Bu uygulamadan haberdar olanlar ise metrobüs çıkışındaki aşırı kalabalık ve yetersiz kalan geri ödeme cihazları sebebiyle yine fazla para ödemeye mahkum oluyor.
 

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