Metrobüste taciz çığlığı!

T24 - İşine gitmek için metrobüse binmeye çalışan 24 yaşındaki öğretmen kalçasında iki el hissetti. Tacizci sivil güvenlik timleri tarafından yakalandı.



Bahçelievler’de bir lisede stajer öğretmenlik yapan 24 yaşındaki D.B, salı günü Üsküdar’daki evinden Altunizade’ de metrobüse bindi. Metrobüs, yolcuları Zincirlikuyu durağında indirdi. D.B. ise, aktarma yapmak üzere durakta bineceği metrobüsü beklemeye başladı. Metrobüs durağa geldiğinde genç öğretmen D.B, metrobüse binmek için hamle yaptığında kalçasında iki el hissetti. Neye uğradığını şaşıran D.B, taciz eden kişinin üzerine yürüyüp bağırmaya başladı.







Sivil tim müdahale etti



O sırada olayı gören ve duruma müdahale eden sivil kıyafetli iki güven timi de, taciz olayını gerçekleştiren Y. S. (40)’yi gözaltına aldı. Genç öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.S, daha sonra Kuştepe Polis Merkezi’ne götürülerek ifadesi alındı. Evli olduğu öğrenilen ve yerel bir gazetede sayfa editörü olarak çalıştığı belirtilen Y.S, ifadesinin ardından Şişli Adliyesi’ne sevk edildi. Y.S., savcı tarafından serbest bırakıldı. Tacizcinin işyerinde yöneticisiyle görüşen öğretmen “Bana,’Çok efendi biridir. Böyle birşey yapacağını sanmıyorum. Gelin bir çayımızı için. Kendimizi affettirelim’ diye konuştu.





