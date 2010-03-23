Metrobüste gidilen mesafe kadar ödenecek

T24 - İstanbullular, metrobüse sabit fiyat yerine "gittiğin kadar öde" tarifesiyle binecek. Durakların girişine konulan cihazlara binişte ve inişte akbiller basılacak. Fiyat henüz belli değil.

Danıştay'dan dönen ulaşım zammının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüste sabit fiyat yerine "gittiğin kadar öde" uygulamasına geçiyor.



Kesin tarih yok ama çalışma devam ediyor. İstanbullular durakların girişine konulan cihazlara akbillerini basacak ve metrobüse binecek. Aynı işlem indikten sonra da yapılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metrobüsle ulaşmıda yeni uygulamayı anlattı. Topbaş, metrobüslerde kademeli ödeme döneminin başlayacağını söyledi.



Yeni düzenlemeye göre, metrobüse binen bir kişi gittiği durak sayısı kadar ödeme yapacak.



Topbaş "Fiyatlandırmanın detayını daha sonra açıklayacağız" diye konuştu.



Metrobüse yapılan son zam Danıştay tarafından iptal edilmiş, bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metrobüs ücretlendirmeleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.