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Yaşam

Metrobüs yolunda çukura düştüler

İstanbul Avcılar'da onlarca kişi metrobüs durağında üstü sacla kapatılan çukura düştü

11 Temmuz 2012 16:53

İstanbul'da Avcılar'daki metrobüs durağının yanında üzeri sacla kapatılan bölümün çökmesi sonucu onlarca yolcu bir anda çukura düştü.
 
Metrobüs hattında bir kez daha faciadan dönüldü.

Avcılar metrobüs son durağı, hat çalışmaları nedeniyle kapatılınca yerine aktarma durağı yapıldı. Bu duraktan D-100 Karayolu'na bir üst geçitle bağlantı kuruldu.

Üst geçidin yanında bulunan bir beton çukurun üzeri de sacla kapatıldı. Yolcuların üzerinden geçtiği demir sac, ağırlığa dayanamayarak çöktü. Onlarca yolcu, bir anda 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Yolcular, metrobüsten inen yolcuların yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Paniğe neden olan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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