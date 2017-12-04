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Metrobüs yoluna TIR devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece'de TIR'ın Metrobüs yoluna devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 07:56

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece\'de TIR\'ın Metrobüs yoluna devrildiği kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Sefaköy Metrobüs durağının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GT 775 plakalı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy Metrobüs durağı yakınında yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 35 PEU 71 plakalı TIR\'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar\'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra Metrobüs yoluna girerek yan yattı. Metrobüs yoluna devrilen TIR\'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.
1\'İ AĞIR 3 YARALI
Devrilen TIR\'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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