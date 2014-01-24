Metrobüs yoldan çıktı

Zeytinburnu'nda arka lastiği patlayan yolcu dolu metrobüs kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri yıkan ve körük kısmı elektrik direğine çarparak duran metrobüste bazı yolcular hafif yaralandı.

Doğan Haber ajansı'nın aktardığına göre, Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün saat 09.30'da Bayrampaşa-Maltepe durağına 100 metre kala arka sol lastiği patladı. Kotrolden çıkan metrobüs çelik bariyerlere sürtünerek yoluna devam etti. Çelik bariyerleri deviren metrobüsün körük kısmı elektrik diğerine hızlı bir şekilde çarptı. Metrobüs çarpmanın etkisiyle durabildi.

Metrobüsteki yolculardan bazıları çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönlü çalışmaya başladı. Topkapı durağından kazanın meydana geldiği Bayrampaş-Malpete durağına kadar uzun metrobüs kuyrukları oluştu.



Kaza sonrası kavga



Bu arada kaza sonrası metrobüs istasyonunda görevli güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre, bir güvenlik görevlisi cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaşa vurdu. Olaya kaza yapan metrobüsteki diğer vatandaşlar da dahil oldu. Vatandaşlar, güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Vatandaşların üzerine yürüdüğü güvenlik görevlisi arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

