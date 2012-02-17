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Yaşam

Metrobüs turnikeleri reklam alanı olarak satılığa çıktı

Her gün yüzbinlerce İstanbullu'nun kullandığı metrobüs ve tünel turnikeleri reklam alanı olarak satılıyor...

17 Şubat 2012 17:25

 

T24 - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü, metrobüs hattındaki istasyonlarda ve tünel girişlerinde bulunan turnikelerin dış yüzeylerini, 36 ay süreyle reklam alanı olarak kullanılması için kiraya veriyor.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait metrobüs hattındaki istasyonlarda ve tünel girişlerinde bulunan 249 turnikenin dış yüzeylerinin 36 ay süreyle reklam alanı olarak kullanılması için kiraya verilmesi amacıyla ihale açacak.
 
İhale ile ilgili teklif mektupları 28 Şubat 2012 tarihine kadar İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığına teslim edilecek. Teklif mektupları, aynı gün saat 14.00'den itibaren açılacak.
 
Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 1 milyon 479 bin 60 lira olarak tespit edildi. 
 
 
 

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