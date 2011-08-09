Metrobüs sapığı yakalandı

T24

Zincirlikuyu'da da bir kişi yakalanmıştı

Ramazan K, gazete kağıdına yerleştirdiği cep telefonuyla bir kadının etek altından görüntü çektiği tespit edilince gözaltına alındı.Polis merkezine götürülen Ramazan K'nin cep telefonunda 15 kadına ait etek altı görüntüsü bulundu.İnşaatlarda kaynakçı olarak çalıştığı ve evli olduğu öğrenilen Ramazan K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Polis, 29 Haziran'da da Zincirlikuyu Metrobüs durağında bir kadının etek altı görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalışırken bir kişiyi suçüstü yakalamıştı.26 yaşındaki F.O'nun cep telefonuna el koyan polis, telefon hafızasında farklı mekanlarda çekilen 27 ayrı kadının etek altı görüntüsünün olduğunu tespit etmişti.