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Metrobüs sapığı yakalandı

Şişli'de metrobüs durağında kadınların etek altından görüntülerini çektiği iddia edilen kişi yakalandı.

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul Şişli'de metrobüs durağında kadınların etek altından görüntülerini çektiği iddia edilen kişi sivil kıyafetli ''güven timleri'', tarafından yakalandı.



Ramazan K, gazete kağıdına yerleştirdiği cep telefonuyla bir kadının etek altından görüntü çektiği tespit edilince gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Ramazan K'nin cep telefonunda 15 kadına ait etek altı görüntüsü bulundu.

İnşaatlarda kaynakçı olarak çalıştığı ve evli olduğu öğrenilen Ramazan K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Zincirlikuyu'da da bir kişi yakalanmıştı

Polis, 29 Haziran'da da Zincirlikuyu Metrobüs durağında bir kadının etek altı görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalışırken bir kişiyi suçüstü yakalamıştı.

26 yaşındaki F.O'nun cep telefonuna el koyan polis, telefon hafızasında farklı mekanlarda çekilen 27 ayrı kadının etek altı görüntüsünün olduğunu tespit etmişti.


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