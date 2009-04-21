Metrobüs Meclis'e taşındı!

CHP İstanbul milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil ve Sacid Yıldız, İstanbul'daki metrobüslerle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.



Tamaylıgil, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, İstanbul Büyükşehir Belediyesince 2 yıl önce Hollanda'dan alınan metrobüslerle ilgili fizibilite çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sordu.



Bihlun Tamaylıgil, araçlarla ilgili teknik şartnamede marka ve model belirtilip belirtilmediğini, satın alma işinin hangi ihale yöntemiyle gerçekleştiğini ve ödeme şartlarının nasıl olduğunu öğrenmek istedi.



Sacid Yıldız da Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, her biri için 2,4 milyon lira ödenen 50 metrobüsten 35'inin seferden kaldırılarak garaja çekildiğini belirtti.



Söz konusu metrobüslerin yerine daha ucuza satın alınan başka marka metrobüslerin sefere başladığını ifade eden Yıldız, bu metrobüslerin her birine ne kadar para ödendiğini öğrenmek istedi.



Yıldız, bir başka soru önergesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Darülacaze Müdürlüğünün, Kartal Çocuk Evi, Yakacak Huzur Evi ve Darülacaze Kayışdağı Tesisleri için düzenlediği hizmet alım ihalesine katılmak için 11 firmanın ihale dökümanı satın aldığı ancak yalnızca 2 firmanın ihaleye teklif verebildiğini kaydetti.



Sacit Yıldız, neden yalnızca 2 firmanın teklifinin kabul edildiğini ve Kamu İhale Kurumunun ihaleyi iptal etmesi üzerine açılan ikinci ihalenin neden ilansız ve davet usulü ile gerçekleştirilmediğini öğrenmek istedi.

