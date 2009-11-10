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Yaşam

Metrobüs kaza yaptı E-5 kilitlendi

Merter'de Metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle E-5 trafiği kilitendi.

10 Kasım 2009 02:00

Merter'de Metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle E-5 trafiği kilitendi. 

D100 Karayolu Merter - İncirli istikametinde yaşanan kaza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde maddi hasarlı kaza olarak bildiriliyor. Bütün şeritlerin kapalı durumda bulunduğu ve bölgeye ekiplerin sevk edildiği uyarısı da yapılıyor.

Merter'de yoldan çıkan metrobüs iki araca çarptı.  Merter'deki metrobüs kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "E-5 Merter Metrobüs yolunda meydana gelen trafik kazısında yol bir süre trafiğe kapandı. Merter Tınaztepe mevkiinde iki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs yoluna girdi. Bu sırada Avcılar istikametine giden capaciti otobüs sürücüsü metrobüs yoluna takla atarak giren araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan Metrobüs başka bir araca çarptı. İlk bilgilere göre kazarda ölen yada yaralanan olmadı. Yol yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kaldı. İETT, İtfaiye ve Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü çekicileri kazaya müdahale ederek yolu trafiğe açtı"

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