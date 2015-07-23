Metrobüs hattında asfalt yenileme çalışması yapılacak. Dört aşamada gerçekleşecek çalışmalar, 26 Temmuz Pazar gecesi saat 23.59'da başlayacak. Asfaltlama çalışmaları sırasında toplu taşımada herhangi bir aksama olmaması planlanıyor.

90 günde 4 etap halinde tamamlanacak olan çalışmaların birinci etabında Zincirlikuyu-Cevizlibağ, ikinci etabında Avcılar-Tüyap, üçüncü etabında Söğütlüçeşme-Boğaz Köprüsü ve son etabında ise Cevizlibağ-Avcılar arasında asfalt yenilenecek.

Asfaltlama çalışmaları gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında yapılacak. İşlerin daha hızlı ilerlemesi için ileri teknoloji ürünü katkılar kullanılacak lokasyonda, kademeli olarak E-5'de her iki yönde bir şerit daraltılarak ulaşım sağlanacak. Metrobüs hattı çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (YOD) ve İSFALT'ın 300 kişilik uzman ekibi tarafından sürdürülecek.

Neler yapılacak'

52 km hat uzunluğu, 44 istasyon Metrobüs yolunun asfalt ve asfaltın altındaki beton 5-6 cm kazınacak.

6 cm binder (alt tabaka asfalt betonu), 6 cm modifiye (güçlendirilmiş) asfalt, en son aşama da ise 5 cm Taş Mastik Asfalt (aşınmayı önleyen) uygulanacak.

İstasyonların 50 metre ilerisi ve 50 metre gerisinde hızlı priz alan özel katkılı C50 beton uygulaması yapılacak.

Tekerlek izi oluşumları,

Çatlak-çukur oluşumları,

Beton derzlerinden gelen yansıma çatlakları,

Köprü derzlerinde oluşan bozulmalar,

Baca-ızgara problemleri gibi olumsuzluklar giderilecek,

Çalışma yapılan noktalarda ışıklı ve dubalı yönlendirme yapılarak trafik güvenliği sağlanacak.