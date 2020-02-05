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Metrobüs hattında araç ve sefer sayısı artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 yeni araç alacağı belirtildi

05 Şubat 2020 18:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattında araç ve sefer sayısını artırdı. Yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç gelecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, metrobüs hattında İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaptı.

sözcü'nün haberine göre; seferler, akşam ve sabah saatlerinde gerçekleşen yoğunluk oranı dikkate alınarak yapılan planlama sonucu yoğun saatlerde istasyonlara ortalama 20 saniyede bir araç gelecek.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ve İBB Meclisi kararıyla eskiyen metrobüs araçlarının yenilenmesi için de firmalarla görüşmelerin sürdürüldüğü bu kapsamda, 300 yeni ve yüksek kapasiteli araç alımının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

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