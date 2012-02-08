Metrobüs FSM Köprüsü'nden de geçecek!

T24

'532 ton tuz ve solüsyon atıldı'



Fanatiklerin metrobüs saldırıları



'Hırsı varsa gitsin bağırsın...'



Kadir Topbaş metrobüsün TEM’den Fatih Sultan Mehmet köprüsü kullanılarak Anadolu yakasına geçeceği haberleriyle ilgili soruları yanıtladı. Topbaş, "Esasında İstanbul’un birçok alanında toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda çalışmalarımız var. İlgili birimimiz bu çalışmaları birkaç yıldan beri yapmakta. TEM otoyolu üzerinden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden karşıya geçebilir miyiz şeklinde etütler yapılmakta. Burada Karayollarıyla olan görüşmeler sonucu, onların bu konuya sıcak bakmaları gerekmekte. Diğer taraftan da biz bu sistemi nasıl kurarızın çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda net değil. Fizibıl olup olmadığına bakıyoruz. Ne kadar yolcu talebi var? Hangi noktalar arasında olabilir diye değerlendirme yapılıyor. Sonuçlar oldukça verimli çıkarsa, tabii ki böyle bir talebimiz olacak Ulaştırma Bakanlığımız ya da Karayollarından. Benzer şekillerde uzun hatlarda böyle bir düzeneği oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.Topbaş, "Gönlünüzde yatan bir güzergah var mı?" sorusuna "Onu tabii şimdi net söyleyemiyorum. Çünkü etüt aşamasında. Trafik sayımları, yolcu sayımları yapılıyor. O sayımların vereceği sonuçlara göre değerlendirip hangi noktalara arasında bu yapılabilir diye düşünüyoruz. İkitelli’den başlayarak mı karşıda hangi noktaya gider? Nerelerde transfer merkezleri olur? Bu etüt aşamasında, bölüm bölüm arkadaşlarımız çalışıyor" yanıtını verdi. Biz 400 bin metrobüs yolcusunu düşünürken, şu anda 700 bini geçti. Beylikdüzü’ne gittiğimiz zaman 1 milyonu bulacak. Bir omurga oluştu orada. Diğer tarafta buna benzer bir aks daha yapılırsa şehirde rahatlama olur. Diğer taraftan da Marmaray devreye girdğinden güneydse İstanbul üç noktada geçiş sağlamış olacak diye düşünüyorum" dedi.Topbaş, bu akşam başlayacağı söylenen kar yağışıyla ilgili ise gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Topbaş, "İstanbul’a dün geceden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası kar yağışı olarak intikal etti. Geçtiğimiz kar kadar yoğun bir kar yağışı gelmeyeceğini meteoroloji ifade ediyor. Yüksek kesimlerde 6-7 santimlik kardan bahsediliyor. Soğuk etkisi ve zemine etkisi bizim için önemli. 532 ton zannediyorum tuz ve solüsyon atıldı dün geceden itibaren. Dün geceden itibaren 352 evsiz Metin Oktay tesislerinde misafirimiz. Sistemimiz çalışıyor. Bir problem yok" dedi. İstanbullular’a çağrıda da bulunan Topbaş, "İstanbullular’a çağrımızı dikkat etsinler. Mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstersinler. Bireysel araçları kullanmasınlar. Kar lastiği kış lastiği kullansınlar. Daha dikkatli olun kaza maliyeti çok daha fazla ortaya çıkarmakta" diye konuştu.Topbaş, Kadıköy’deki Şükrü Saracaoğlu stadında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Topbaş, olaylara karışan ve metrobüse zarar verenlerle ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmayacaklarıyla ilgili olarak, "Anlam veremiyoruz. Bir spor müsabakasının sonucunda belediye otobüsünden metrobüsten ne istiyorsunuz? Bunların eksilmesi kent hayatında önemli eksiklikler ortaya çıkartıyor " dedi. Bütün duraklarda ve metrobüs içinde kameralar olduğunu söyleyen Topbaş, "Bunlarla tespitler yapılıyor. Geçmişte de benzer olaylarla karşılaştığımızda kulüplerden tahsilatlar yapılmıştı. Burada ön tespitte 486 bin lira civarında takriben bir tespit var. Ama detaylı bir tespit yapılmaya çalışılıyor. 11 aracımız tahrip oldu ve 55 sefer yapılamadı. Bu bakımdan bunların bir noktada tazmin edilmesi gerekiyor. Kulüplerin taraftarları konusunda da daha dikkatli oması gerekiyor" diye konuştu.Topbaş, "Bu tip olaylar kimsenin yanına kalmayacaktır. Bedeli de ödenecektir. Yasal haklarımız mahfuzdur. Önce kulüplere gerekli müracaat yapılacak. Arkasından da tabii ki yasal işlem mutlaka yapılır. Geçmişte de hep yapılmıştı" dedi. Topbaş ilginç bir öneride de bulunarak, "Geçmişte belediye araçlarına molotof kokteyliyle yapılan saldırıların yargı süreçlerinin sürdüğünü söyleyen Topbaş, "Kamu malına zarar vermenin ötesinde maddi tazminat davaları da açılıyor. Açmak ve takip etmek zorundayız. Bir hırsı varsa, boş bir yere gidip başka türlü hırsını gidersin. Avazı çıktığı kadar bağırsın. Ama kalkıp da kamu malını tahrip etmek çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum" diye konuştu.