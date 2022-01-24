Metrobüs duraklarında kar yoğunluğu

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu.

Otobüs ve dolmuş seferlerinin aksaması üzerine vatandaşlar metrobüs, metro ve tramvay duraklarına akın etti. Toplu taşımanın önemli merkezlerinden Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.