Metrobüs durağında dehşet anları

İSTANBUL, (DHA) MECİDİYEKÖY metrobüs durağında yakılan kişi, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar bir amatör kamera tarafından görüntülendi.

Görüntüler amatör kamera tarafından geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında kaydedildi. Görüntülerde, pantolonu alev almış yerde \"Yanıyorum\" diye kıvranan bir kişi ile onu montları ve suyla söndürmeye çalışan kişiler var. Bu sırada \"Ne yapıyorsun çocuğu yaktın\" diye sesler yükseliyor. Yerdeki kişinin alev alan pantolonu kısa sürede söndürülüyor.

Bu sırada \"Bak benimle uğraşma yakarım\" şeklinde bağırma duyuluyor; daha sonra da video kaydı sona eriyor.

(FOTOĞRAF)