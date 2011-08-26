T24 - İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hayat geçirilen metrobüs de özelleştiriliyor.



Karara göre, İETT bünyesinde metrobüs hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İstanbul Otobüs A.Ş'ye devredilerek özel sektör işletmesine açılacak.



İlk etapta 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan Avcılar-Beylükdüzü hattındaki 100 metrobüsün işletme hakkı özel sektöre devredilecek.



Ardından diğer hatlardaki metrobüslerinde ihale yoluyla 10-15 yıllığına özel sektöre kiralanması planlanıyor. Bu kararla İETT hatları yanında metrobüsün özelleştirilme süreci de resmen başlamış oluyor.



İstanbul Otobüs A.Ş, önümüzdeki günlerde Avcılar-Beylükdüzü hattında çalışacak 100 metrobüsün kiralama yöntemi ve tarihi hakkında karar verecek.



İstanbul Otobüs A.Ş Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, kiralama yöntemine henüz karar vermediklerini hattaki otobüsleri bir süre İOAŞ adına çalıştırıp daha sonra özel sektöre devredebileceklerini söyledi.



Avcılar-Beylikdüzü hattındaki metrobüslerin özel sektöre devrinin ardından sıra Avcılar- Edirnekapı, Edirnekapı-Zincirlikuyu ve Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme hattındaki metrobüslere gelecek.



İBB, aldığı bu kararla bir anlamda İETT'nin özelleştirilmesi yolundaki ilk ciddi adımı da atmış oluyor.



Koordinasyon ve denetim açısından İETT bağlı olan metrobüslerin özel sektöre devrinin ardından hangi kuruma bağlı olacağı ise henüz net değil. Buna yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve UKOME karar verecek.



Ancak, şahıs ve şirketler tarafından işletilecek metrobüslerin koordinasyon ve denetiminin de bir süre sonra İstanbul Otobüs AŞ'ye devredilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.



Böylelikle metrobüsler İETT bünyesinden koparılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ulaşım, taşımacılık ve işletmecilik hizmeti verecek olan İstanbul Otobüs AŞ'nin yetki ve sorumluluğuna verilecek.



İBB'nin özelleştirilen İDO, İspark ve Ulaşım AŞ'den sonra bu sektörde dördüncü şirketi olan İstanbul Otobüs AŞ, raylı taşımacılık dışında karayolu ve havayolu üzerinde her türlü toplu taşıma araçlarını bünyesinde bulundurmak amacıyla kuruldu. Şirket, toplu ulaşım ve taşımacılığın koordinasyonu, entegrasyonu ve denetimini de yapabilecek. Ayrıca, şirket her türlü kara ve hava aracı alım satımı yanında bu araçları diğer şahıs ve şirketlere kiralayabilecek.





