Metrobüs bu kez fazla geldi

T24 - İstanbul’da okulların açılması nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olması ve konulan ek seferler, vatandaş için adeta çileye dönüştü. Metrobüsler yola fazla gelince, vatandaşlar çareyi yürümekte buldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların açılması nedeniyle her yıl yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçebilmesi için ek metrobüsler devreye sokuldu.



Zincirlikuyu'dan Okmeydanı'na kadar yaklaşık 50 metrobüs art arda dizildi. Ancak metrobüsler fazla gelince yolda tıkanma meydana geldi.



Araç yoğunluğu nedeniyle seferlerde aksama oluşunca, vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Yüzlerce kişi metrobüs durakları arasında yürüyünce ilginç görüntüler ortaya çıktı. Birçok kişi bu yüzden işine geç kalırken; bir vatandaş “Tam bir rezalet, ne ücretsiz yapsınlar ne de bunlar yaşansın" dedi. Sabah saat 08.00 ile 10.00 arasında yaşanan metrobüs tıkanlığı 10.30'dan sonra hafiflemeye başladı.





