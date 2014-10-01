Metrobüs arızası köprü trafiğini felç etti

Boğaziçi Köprüsü’nden Avrupa yakasına geçen metrobüsün köprü üzerinde arıza yapması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Yıldırım’ın haberine göre, sabah saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa istikametine geçen metrobüs, Boğaziçi Köprüsü üzerinde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcuların bazıları köprüden yürümeyi tercih ederken, bazıları da diğer metrobüslere binerek yolculuklarına devam etti. Yaşanan arıza nedeniyle köprü üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Arıza yapan metrobüsün çekici ile kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Öte yandan Boğaziçi köprüsü gişelerinde bir otomobil ile metrobüs hasarlı bir kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken metrobüsteki yolcular diğer metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.