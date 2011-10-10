Metrobüs arızaları İstanbulluları çıldırttı

T24 - Sabah saatlerinde metrobüs ile işlerine gitmek isteyen İstanbullular arıza yapan iki metrobüs nedeniyle zor anlar yaşadı.



İlk olarak Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs saat 07:30 sıralarında Bakırköy İncirli durağına yanaştığı sırada arızalandı. Hareket kabiliyeti kaybolan aracın arkasında Zincirlikuyu istikametine gitmek isteyen onlarca metrobüs uzun kuyruklar oluşturdu.



Durağa gelerek işlerine gitmek için metrobüslere binmek isteyen vatandaşlar ise durak içerisinde büyük yoğunluk oluşturdu. Durağa getirilen çekiciyle arızalanan metrobüs, durağın yaklaşık 100 metre ilerisine çekildi. Buraya gelen teknik ekip tarafından arızası giderilmeye çalışılan metrobüs nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı. Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda vatandaş duraklarda beklemek zorunda kalırken; uzun kuyruklar oluşturan metrobüslerde bulunanlar ise sıkıntılı anlar yaşadı. Arızalanan araç teknik ekiplerin çalışmalarının ardından çekiciyle Edirnekapı’da bulunan İETT garajına götürüldü.

İkinci arıza



Diğer metrobüs ise yine Avcılar'da Zincirlikuyu'ya ilerlerken arızalandı. Saat 09.30 sıralarında Halıcıoğlu metrobüs durağında arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar duraklarda bekledi, arkadan gelen metrobüsler geçemedi. Bir süre sonra görevliler, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araç saat 10.15 sıralarında çekilerek garaja götürüldü.





