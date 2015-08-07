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Metrobüs arıza yaptı, yolcular yürümek zorunda kaldı

Arızalanan metrobüs çekici ile çekildi

07 Ağustos 2015 23:00

Avcılar-Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs Okmeydanı durağında arıza yapınca yolcular inerek yürümek zorunda kaldı, arızalanan metrobüs çekici ile çekildi.

Yolcu trafiğinin yoğun olduğu 19.00'da Avcılar-Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs Okmeydanı durağında arıza yaptı. Yolcuların bir kısmı inerek yürümeyi tercih etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görevliler, Zincirlikuyu-Avcılar istikametine giden metrobüsleri durdurarak yığılan metrobüs ve yolcuları ters istikamette duraktan aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra arızalanan metrobüs çekici ile kurtarıldı. Metrobüs hattı normale döndü.

 

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