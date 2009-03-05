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Yaşam

Metrobüs arıza yaptı, hatta trafik durdu

Metrobüs araçlarından birinin Şirinevler'de arıza yapması, hatta trafiğin aksamasına neden oldu

05 Mart 2009 02:00

Metrobüs araçlarından birinin Şirinevler'de arıza yapması, hatta trafiğin aksamasına neden oldu

Avcılar yönüne giden metrobüslerden biri, Şirinevler durağına gelmeden arızalandı. Hattın Avcılar yönü, araçtaki sorun giderilene kadar trafiğe açılamadığı için İncirli'ye kadar uzanan araç yoğunluğu oluştu.

Metrobüs aracının arızası giderildiği sırada, E-5 Karayolunda aynı güzergahta giden bir otomobil de Çobançeşme mevkisinde kaza yaparak metrobüs hattına girdi. Bu kaza da hattın trafiğe açılmasını bir süre geciktirdi. Metrobüslerden inen yolcuların en yakın duraklara yürüyerek gittikleri görüldü.

Arızalanan metrobüsün tamiri ve kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından hattaki trafik normale döndü.

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