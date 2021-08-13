Metro Turizm hakkında düzensiz göçmen taşıdığı iddiasıyla soruşturma

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı. Van Valiliği ise yaptığı açıklamada 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandığını ve araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

Van Valiliği'nden açıklama: 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı

Van Valiliği, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle şehre giriş yapan 7 kaçak göçmenin yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığını ve araç sürücüsü A.O’nun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik’ten, “İllegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır” açıklaması yapıldı.





Van Valiliği, bugün, sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ile “Erciş’te Metro Turizm’e ait bir otobüs firması tarafından göçmenlerin Batı illerine taşındığı” iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Göçmen kaçakçılığı suçu işleyen ya da organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkartılacağı belirtilen açıklama, şöyle: “13.08.2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ‘İran sınırından Van’a akın eden kaçak göçmenlerin Van’ın Erciş ilçesinden sonra Metro Turizme ait bir otobüs firması tarafından batı illerine götürüldüğü ortaya çıktı’ görüntüleri ile ilgili olarak; Paylaşımlarda düzensiz göçmenleri aldığı görülen Metro Turizme ait yolcu otobüsü Van ve Ağrı kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ile Ağrı Patnos ilçesinde yol kontrol noktasında durdurularak, otobüste bulunan illegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır. Olayda organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O gözaltına alınmış olup olayla ilgili adlı ve idari işlemler devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellemesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.”

Video: Medya Blok - İdris Yılmaz