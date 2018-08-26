Metro seferlerine maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla metro seferlerini saat 01:00'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."