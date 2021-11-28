Metro saldırganı Emrah Yılmaz daha önce annesini rehin almış

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'ın 2018 yılında da annesini ölümle tehdit ederek rehin aldığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1,5 yıl erkenden tahliyeye edildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için babası ve annesiyle davalık olan Emrah Yılmaz, şikâyetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı. 30 Mart 2018 annesini darp etti, 2 saat sonra annesini bırakan Emrah Yılmaz hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılamada oğulları hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdıklarını söyleyen anne İpek Yılmaz, "Daha önce de zorla karakola götürüp şikayetimizi geri aldırmaya çalıştı. Olay günü ise bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Kapıları kilitleyip beni rehin aldı. Eşim polisi aramış. Polisler 2 saat kadar kapıda kendisini ikna etmeye çalıştı" diyerek oğlundan şikayetçi oldu. Tanık olarak dinlenen baba Ziya Yılmaz da, evden işe gitmek için çıktığında hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunu evin içinde gördüğünü söyleyerek, "Muhatap olmadan evden çıktım. Oğlum ise binanın koridoruna çıktı ve bana sen o davalarını geri çek yoksa seni öldürürüm diyerek tehdit etti, ben apartmandan ayrıldıktan sonra eşim kullandığı telefondan beni aradı ve oğlumun kendisini rehin aldığını söyledi" dedi ve o da eşi gibi oğlundan şikâyetçi oldu.

TIKLAYIN | Kadıköy metrosunda bıçakla kadın yolcuyu tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklandı

TIKLAYIN - İBB: Kadıköy metrosundaki saldırgan hakkında işlemler devam ediyor, metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatıldı

TIKLAYIN - Kadıköy metrosunda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı o anları anlattı

TIKLAYIN - Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırganın 20 suç kaydı varmış