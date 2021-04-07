MetroPOLL'ün son anketi: Vatandaş, enflasyon, siyasi gerilim, andımız, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası konularında hükûmete tepkili

MetroPOLL Araştırma’nın mart ayı için ‘halkın gündemindeki konulardan seçilmiş’, ‘Ayın 5 Rakamı’ başlıklı raporunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre halk, ‘enflasyon’, ‘siyasi gerilim’, ‘andımız’, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ve ‘Merkez Bankası’ konularında hükûmete tepkili.

Vatandaşa yöneltilen sorular ile verilen yanıtlar ise şöyle:

Vatandaş, siyasi gerilimin arttığını düşünüyor

“Son yıllarda ülkemizde insanlar arasında siyasi görüşlerden kaynaklı siyasi gerilim arttığını düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 63.1 “Evet, düşünüyorum” yanıtını verdi. Siyasi gerilimin artmadığını düşünenlerin oranı yüzde 28.6 olurken ‘kararsız’ların oranı 8.3.

Vatandaş, Danıştay'ın 'Andımız' kararı için ne diyor?

“İlköğretim okullarında, öğrenciler tarafından ‘Andımız’ın okunmasının kaldırılmasını nasıl karşıladınız” sorusuna yüzde 65.8 “Olumsuz karşıladım” derken olumlu karşılayanların oranı yüzde 24.6 oldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘Andımız’ın okunmasını yasaklayan yönetmeliği iptal eden mahkeme kararını kaldırmıştı.

"Semenin neredeyse yarısı markette-pazarda gıda enflasyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söylüyor"

“Sizce markette-pazarda gördüğünüz gıda fiyatları enflasyonu ne kadar” sorusuna yüzde 46.8’lik bir kısım “yüzde 40 ve üzeri” dedi.

TIKLAYIN - Metropoll Araştırma: Semenin neredeyse yarısı markette-pazarda gıda enflasyonunun yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söylüyor

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamlayanların oranı yüzde 52.3

“Hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını onaylıyor musunuz” sorusuna yüzde 52.3 “Onaylamıyorum” derken yüzde 26.7’lik bir kısım onayladığını belirtti. Yüzde 13.5’lik bir kısım ‘kararsızları’ ve ‘fikri olmayanları’ oluştururken ankete katılanların yüzde 7.5’inin İstanbul Sözleşmesi’nden haberi yok. Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

TIKLAYIN - Metropoll: Saadet Partililerin yüzde 81'i, MHP'lilerin yüzde 31'i İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamıyor

"Ekonomi yönetimine güvenim azaldı" diyenlerin oranı yüzde 59

“Merkez Bankası başkanının dört ayda görevden alınması ekonomi yönetimine yönelik güveninizi nasıl etkiledi” sorusuna yüzde 60’lık bir kısım ‘güveninin azaldığını’ söyledi. Öte yandan, yüzde 22.6’yla ‘kararsız’lar, güveni artanlardan fazla. Merkez Bankası (MB) başkanlığına 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal, selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmış, yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirimişti. Böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişmişti.

TIKLAYIN - Metropoll Araştırma'dan "Merkez Bankası" anketi: "Ekonomi yönetimine güvenim azaldı" diyenlerin oranı yüzde 59