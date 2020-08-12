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MetroPOLL: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50,6

12 Ağustos 2020 17:54

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 50,6.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' başlığıyla hazırladığı ankette katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların yüzde 50,6’sı bu soruya "Evet" yanıtını verirken, yüzde 43,3’ü ise "Hayır" dedi. Geriye kalan 6,1’lik kesim ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirdi.

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