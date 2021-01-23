MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 57,7'si 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek istiyor

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, 'başkanlık sistemi değerlendirmesi' anketinde 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek isteyenlerin oranının yüzde 57,7 olduğu sonucunu paylaştı.

Sencar, MetroPOLL'ün 'Türkiye'nin nabzı Aralık 2020' araştırmasında yer alan 'başkanlık sistemi değendirmesi'nin sonucunu Twitter hesabından "Başkanlık sistemine olan desteğin düşüşü önümüzdeki süreçte politikacılara yol gösterici olabilir" notuyla paylaştı.

Buna göre, "Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalı yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiş yapmalı" sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 57,7'si, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapmalıdır" yanıtını verirken, yüzde 34,5'i "Başkanlık sisteminde kalmalıdır" dedi. Halkın yüzde 7,8'i ise, fikri veya yanıtı olmadığını söyledi.

Araştırma sonucu önceki aylarla kıyaslandığında, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek isteyenlerin oranında artış olduğu görüldü.